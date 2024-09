Polsstokgigant Duplantis loopt 100 meter en wint in opvallend snelle tijd

Een bijzondere sprintwedstrijd tussen twee vrienden en superatleten is gewonnen door Armand Duplantis. De wereldrecordhouder in het polsstokhoogspringen nam het woensdagavond in een demonstratiewedstrijd in Zürich over 100 meter op tegen Karsten Warholm, wereldrecordhouder op de 400 meter horden.

De Zweed zette zelfs een zeer snelle tijd neer van 10,37, dat is nog geen seconde boven het wereldrecord van Usain Bolt (9,58).

Twee sterren

De 28-jarige Noor Warholm en de 24-jarige Zweed Duplantis zijn twee sterren in de atletiek. Er werd dan ook uitgekeken naar dit buitengewone duel, aan de vooravond van de Diamond League-wedstrijden in Zürich.

De tribune zat in Zwitserland vol met fans en grote namen uit de atletiek die deze wedstrijd niet wilden missen. Zij zagen hoe Warholm en Duplantis er een echte show van maakten. In boksuitrusting kwamen de twee één voor één de 'arena' binnen.