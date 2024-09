FIFA keurt Ajax-transfer Sulemana niet goed, Bergwijn-opvolger te laat ingeschreven

Southampton-aanvaller Kamaldeen Sulemana komt niet naar Ajax. De Ghanees, die de naar Saudi-Arabië vertrokken Steven Bergwijn op moest volgen, is net te laat ingeschreven bij wereldvoetbalbond FIFA.

"Ajax heeft zojuist van de FIFA te horen gekregen dat de beoogde transfer niet is goedgekeurd. Dat is een teleurstelling, maar we hebben begrip voor de beslissing", meldt Ajax in een verklaring.