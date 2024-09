Rolstoelbasketbalsters na moeizame zege naar halve finale Paralympische Spelen

De Nederlandse rolstoelbasketbalsters hebben met grote moeite de halve finales van de Paralympische Spelen in Parijs bereikt. De ploeg van bondscoach Gertjan van der Linden won in de kwartfinales met 61-43 van Spanje.

Nederland, dat regerend paralympisch, wereld- en Europees kampioen is, geldt als absolute favoriet, maar had verrassend veel moeite met Spanje, dat in de groepsfase alle wedstrijden had verloren.

In de beginfase van de kwartfinalewedstrijd leek het meer een duel tussen Mariska Beijer, die als bijnaam the beast heeft, en de Spaanse Beatriz Zudaire. Beijer nam de eerste tien punten van Nederland voor haar rekening, Zudaire maakt de eerste acht punten van Spanje.

Ook Kramer komt op stoom

Halverwege het eerste kwart kwam ook Bo Kramer op stoom. Ze maakte zelfs een driepunter en bracht het verschil met Spanje op zeven punten. Maar de Spanjaarden knokten zich knap terug tot een gelijke stand in kwart twee.

Spanje nam zelfs even de leiding tegen Nederland, dat in de groepsfase alle wedstrijden won. Oranje kende vlak voor rust een lastige fase. Beijer en Kramer misten twee vrije worpen, Xena Wimmenhoeve miste er één.