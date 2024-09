Nog preciezer dan een atoomklok: de thoriumklok

Wetenschappers wisten al twintig jaar dat het mogelijk moest zijn, maar nu is het ook echt gelukt: de opvolger van de atoomklok aan de praat krijgen. Deze zogenoemde thoriumklok kan de tijd nog veel preciezer gaan meten dan de beste huidige atoomklokken, beloven de onderzoekers in het wetenschappelijke vakblad Nature.

De beste atoomklokken hebben een afwijking van één seconde in ruim 30 miljard jaar. Hoe onwaarschijnlijk nauwkeurig dat ook is, de nieuwe thoriumklok belooft een nog grotere precisie: een afwijking van slechts één seconde in meer dan 300 miljard jaar.

Voor dagelijks gebruik is die enorme precisie overbodig, maar allerlei technologieën maken er dankbaar gebruik van. Het is aan atoomklokken te danken dat we met behulp van satellietnavigatie wereldwijd onze locatie kunnen bepalen. Ook het internet en mobiele telefonie zijn mede mogelijk dankzij atoomklokken.