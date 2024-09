Vier doden bij schietpartij op middelbare school in VS, 'tiener gearresteerd'

Bij een schietpartij op een middelbare school in de Amerikaanse staat Georgia zijn zeker vier doden gevallen. Dat meldt de Amerikaanse televisiezender MSNBC. Ook zijn negen gewonden naar het ziekenhuis gebracht.

Een bron zegt tegen CNN dat een 14-jarige jongen is aangehouden als de vermoedelijke schutter. Het is onduidelijk of de jongen een leerling van de school is. Ook is niet duidelijk hoe de slachtoffers eraan toe zijn.

Op beelden van nieuwszenders is te zien hoe een grote politiemacht zich op de campus van de Apalachee High School in Winder heeft verzameld. Ook zijn minstens vijf ambulances en brandweerauto's te zien. Een getuige zegt tegen CNN dat een van de gewonden per traumahelikopter naar het ziekenhuis is gebracht.

Na de eerste melding werd de campus hermetisch afgesloten. Leerlingen van de school renden naar een nabijgelegen sportstadion om in veiligheid te komen. In de omgeving gingen andere scholen uit voorzorg op slot.

Scholen vaker doelwit

In de Verenigde Staten zijn scholen vaker het doelwit van schietpartijen. Tot 11 juli registreerde CNN dit jaar 35 schietpartijen op scholen, waarbij zeventien doden vielen.