Vier doden bij schietpartij middelbare school VS, 14-jarige leerling vast

Bij een schietpartij op een middelbare school in de Amerikaanse staat Georgia zijn zeker vier doden gevallen. Twee scholieren en twee docenten werden doodgeschoten door een schutter. Een 14-jarige leerling is aangehouden, zo hebben de autoriteiten bekendgemaakt.

Negen gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Geen van hen verkeert in levensgevaar. Het motief van de schutter is nog onduidelijk. De 14 jarige Colt Gray is de enige verdachte in het onderzoek. Hij zal volgens het volwassenenstrafrecht worden berecht.

'Doodsbedreigingen'

Volgens krant The Washington Post was de FBI een jaar geleden getipt over de vermoedelijke dader. Gray zou doodsbedreigingen hebben geuit. De destijds 13-jarige jongen en zijn vader waren ondervraagd, maar er werd geen reden gezien voor een arrestatie.

Na de eerste melding van de schietpartij op de Apalachee High School in Winder gisteren, werd de campus hermetisch afgesloten. Leerlingen van de school renden naar een nabijgelegen sportstadion om in veiligheid te komen.

In de omgeving gingen andere scholen uit voorzorg op slot. Op beelden van nieuwszenders was te zien hoe een grote politiemacht zich verzamelde op het terrein. Kort na de schietpartij werd de verdachte gearresteerd.

Scholen vaker doelwit

In de Verenigde Staten zijn scholen geregeld het doelwit van schietpartijen. Tot 11 juli registreerde CNN dit jaar 35 schietpartijen op scholen, waarbij zeventien doden vielen. De beschieting in Georgia was de eerste van het nieuwe schoolseizoen.