Omwonenden teleurgesteld om rem op Schipholkrimp: 'Zoveelste domper'

"Er zijn al zo lang twijfels over wat er over zou blijven van de plannen en nu mogen er toch weer meer vluchten. Het is de zoveelste domper", zegt Matt Poelmans. Hij is als bewonersvertegenwoordiger lid van de Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS). "Stille vliegtuigen bestaan niet."

Wat de MRS betreft, moet er vooral op de overstappers worden bezuinigd. Poelmans: "Die zorgen voor twee keer zoveel vluchten en dus ook twee keer zoveel overlast. Zij moeten namelijk voor een overstap sowieso een keer landen en gelijk erna opstijgen. En voor de retourvlucht nog een keer."

Ook Khadija Arib, voorzitter van de MRS, zegt dat de verontwaardiging groot is. "Er is wél geluisterd naar de luchtvaartbranche, maar niet naar de omwonenden", zegt de oud-Kamervoorzitter.

"Er zit geen waarborging in voor de omgeving en de maatregelen zijn veel te vrijblijvend. Er is nog steeds geen 'fair balance' tussen belangen van omwonenden en die van de luchtvaart. Ondanks een uitspraak van de rechter én alle hinder die er nu al is, mag Schiphol doorgroeien."

De uitspraak waar Arib aan refereert is van maart dit jaar. Toen oordeelde de rechter dat de staat de belangen van omwonenden jarenlang niet genoeg heeft meegenomen in besluiten over de luchthaven. De officiële wetten over Schiphol komen uit 2008. Sindsdien is Schiphol flink gegroeid en werd de bijkomende geluidshinder gedoogd. De rechter heeft dus nu gezegd dat de Staat zich binnen een jaar aan de officiële regels moet houden.

'Letterlijk wakker liggen'

"Schiphol is te ver gegroeid, tegen de afspraken in", zegt Poelmans, "Dus moeten ze terug naar 400.000 per jaar, en dan kunnen we daarna kijken naar wat mogelijk is. De gemeente Amsterdam steunt ons hierin." De gemeente Amsterdam is deels aandeelhouder van de luchthaven en wil ook krimp.

Hester van Buren, wethouder Schiphol, vindt het een enorme teleurstelling voor omwonenden: "Ik kan mij voorstellen dat zij hier letterlijk wakker van liggen. Een verdere afzwakking van de krimp van het aantal vliegbewegingen is niet in het belang van de omwonenden van Schiphol en het klimaat. Deze koerswijziging strookt ook niet met de toekomstvisie die wij hebben als aandeelhouder en buurgemeente." Van Buren wil snel in gesprek met het kabinet.

Met haar reactie raakt Van Buren ook aan de zorgen die naast geluidshinder spelen rond Schiphol: de hoge stikstofuitstoot rond de luchthaven, de natuur eromheen die onder druk staat en de woningbouw in gemeentes als Amstelveen, die hierdoor niet kan uitbreiden. Wat de afzwakking van de krimp daarvoor gaat betekenen, kwam vandaag niet aan de orde.