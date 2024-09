Jongeren kopen weer vaker een huis, maar vrijgezel blijft worstelen

Tegelijkertijd houdt ook het aanbod van betaalbare huurhuizen niet over, met de grootste huurprijsstijging in 30 jaar. Het CBS ziet dat jongeren door de hoge huizenprijzen langer bij hun ouders blijven wonen, en volgens Korevaar geldt dit in hogere mate voor singles. Snel verbeteren ziet hij hun situatie niet. "Daar zijn vooral meer woningen voor nodig."

Toch oppert hij nog wel twee andere maatregelen die kunnen bijdragen. De eerste: "Andere normen voor hypotheken, waardoor alleenstaanden iets meer kunnen lenen en tweeverdieners met een vergelijkbaar inkomen wat minder."

'Maak huren fiscaal voordeliger'

Een tweede oplossing is ons minder blind staren op koopwoningen, zegt hij: "In Nederland wordt eigenlijk iedereen richting een koopwoning geduwd, want dat is fiscaal aantrekkelijk. Er bestaat ook het idee dat het goed is om een koopwoning te hebben. Door die fiscale voordelen zijn er best wel grote belastingverschillen tussen iemand die in een particuliere huurwoning woont en iemand die een koopwoning bezit. Op lange termijn zou je dat verschil kunnen verkleinen."

De nieuwe minister van Volkshuisvesting, Mona Keijzer, wijst er in een reactie op dat in 2024 de leenruimte voor alleenstaanden al is verruimd met gemiddeld 16.000 euro, maar erkent dat het aanbod beperkt blijft. "Daarom zet ik er op in om zo snel mogelijk naar een productie van 100.000 woningen per jaar te komen, waarvan tweederde betaalbaar.

Ook wil ze de huidige voorraad beter benutten voor singles: "Ik denk hierbij onder meer aan flexwoningen, hospitakamers en gesplitste woningen. Elke woning is er één."