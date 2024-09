Influencers zien steeds vaker haatcomments: 'Mensen steken elkaar aan'

Onderzoeker Koen Kros keek voor Movisie naar de impact van online haat op jongeren. "Sommigen zeiden dat haatcomments niets met hen deden, anderen geven juist aan meer depressieve klachten en negatieve emoties te hebben. Ze trekken zich vaker terug, niet alleen online, maar ook offline."

Zijn algoritmes het probleem?

De toename zou te maken kunnen hebben met nieuwe algoritmes van TikTok en Instagram, zegt socialemedia-expert Kirsten Jassies. "Je komt online steeds vaker content tegen van accounts die je niet volgt. Dan krijg je dus ook vaker dingen te zien die je niet leuk vindt. Dat zou kunnen verklaren waarom er meer negatieve reacties zijn."

TikTok bevestigt dat deze algoritmes ertoe kunnen leiden dat er meer negatieve reacties te zien zijn. "Zeker wanneer content gekoppeld is aan een bepaalde niche, bijvoorbeeld queer-content", zegt een woordvoerder.

"Mensen reageren eerder op posts die ze boos maken, dan op posts die ze leuk vinden", legt mediawetenschapper Linda Duits, verbonden aan de Universiteit Utrecht, uit.

Zij ziet dat haatcomments ook steeds normaler worden. "Hoe meer je ze ziet, hoe meer je het normaliseert. Je wordt aangestoken met wat er om je heen gebeurt."

Wat wordt er tegen gedaan?

Socialemediaplatformen geven aan dagelijks comments te verwijderen. Daarvoor volgen ze hun eigen 'community-richtlijnen'. TikTok heeft in het eerste kwartaal van dit jaar bijna een miljard reacties verwijderd. Dat komt neer op 1,6% van alle comments.

TikTok en ook YouTube wijzen op de tools die gebruikers hebben om zélf comments te verwijderen, of niet toe te laten. Instagram reageerde niet op vragen van NOS Stories.

Of die richtlijnen en tools genoeg zijn? "Belangrijk is dat mensen gaan beseffen dat er gevolgen zijn", zegt sociaalwetenschapper Duits. Ze pleit voor een sociale norm waarbij haatcomments ontoelaatbaar zijn, dus ook strafbaar zijn. "Dat kan in de rechtbank, maar we kunnen 'sociaal straffen'. Net zoals dat je boze blikken krijgt als je zit te bellen in een restaurant."

Haatcomments hebben in het verleden al eens tot rechtszaken geleid. Zo vervolgde het OM in 2020 twee mannen. Zij plaatsten discriminerende reacties onder een AT5-livestream over Keti Koti, de jaarlijkse herdenking van de afschaffing van de slavernij.