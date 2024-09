Gewonde bij schietincident Dinteloord, slachtoffer rijdt naar tankstation voor hulp

Bij een schietpartij in Dinteloord is vanmiddag een man gewond geraakt. Volgens Omroep Brabant was het slachtoffer na het incident met de auto naar een tankstation gereden om hulp te zoeken.

De politie kreeg rond 13.30 uur een melding van een schietincident aan de Steenbergseweg. Wat er precies is gebeurd, wordt onderzocht. Volgens de politie heeft het slachtoffer medische hulp gekregen.

Een medewerker van het tankstation zegt tegen Omroep Brabant dat een gewonde man vanmiddag om hulp vroeg. "Hij zei dat hij in zijn knie geschoten was. Hij bleef in zijn auto zitten", zegt ze. "Mijn baas kwam vervolgens met een verbandkoffer. Er lag een bloedbad naast de auto." Waar de man is beschoten, weet ze niet. "Niemand wist wat er aan de hand was."

'Het bloed spoot uit zijn knie'

Pieter Vlamings, de eigenaar van het tankstation, ving het slachtoffer samen met een klant op. "Het bloed spoot uit zijn knie", zegt hij. "We hebben de wond proberen te stelpen. Maar als je het aan de ene kant dichthield, kwam het er aan de andere kant weer uit."

Met zijn tweeën hebben ze de wond dichtgehouden tot de hulpdiensten kwamen. De man is daarna naar het ziekenhuis gebracht.

De politie heeft het tankstation enkele uren afgezet voor onderzoek. Ook eigenaar Vlamings heeft geen idee waar de schietpartij was. Wel hoorde hij het slachtoffer diverse keren bellen. "Ik dacht alleen maar, hier wil ik niks mee te maken hebben."