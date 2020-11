FC Twente-keeper Drommel vervangt geblesseerde Bijlow bij Oranje

Het was een weekend van uitersten voor Bijlow. De Feyenoord-doelman kreeg zaterdag als vervanger van de geblesseerde Jasper Cillessen zijn eerste oproep voor het Nederlands elftal, maar moest zich een etmaal later vanwege een blessure afmelden.

Bijlow raakte zondag geblesseerd tijdens de warming-up voor de thuiswedstrijd tegen FC Groningen. "Uit onderzoek in het ziekenhuis blijkt dat er in elk geval niks gescheurd of gebroken is", meldt Feyenoord over de blessure van de 22-jarige doelman. Er rest hem echter te weinig tijd om fit te worden voor de komende interlandweek.

Padt vist achter het net

De selectie van Drommel betekent dat de 30-jarige Sergio Padt achter het net vist. De FC Groningen-keeper hoopte weer een kans te krijgen. In 2018 zat hij voor het laatst bij Oranje. Tot een interland kwam het niet. Na een incident, waarbij Padt iemand in een trein mishandelde, werd hij niet meer opgeroepen.

"Het zou kunnen", zei Padt na de wedstrijd tegen Feyenoord. "Ik ga op mijn telefoon letten. Twee jaar geleden ben ik er op een vervelende manier uit gegaan. Niet om mijn keeperskwaliteiten, maar om heel andere reden. Als mij dat hopelijk vergeven wordt, is dit het moment om erbij te zitten."