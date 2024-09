Late aanvallers kunnen net niet verrassen in Vuelta, derde zege sprinter Groves

Kaden Groves heeft in het kletsnatte Santander de zeventiende etappe van de Ronde van Spanje gewonnen. De sprinter van Alpecin-Deceuninck was de sterkste in de massasprint, die door late aanvalspogingen van onder anderen Victor Campenaerts flink verstoord werd.

Pavel Bittner (DSM-firmenich-Post NL) werd tweede, Vito Braet (Intermarché-Wanty) kwam als derde over de streep.

Het puntenklassement lijkt door de sprintzege van Groves beslist. De Australiër kreeg de groene trui na het uitvallen van Wout van Aert om zijn schouders en neemt die, als hij zondag de finish haalt in Madrid, voor het tweede jaar op rij mee naar huis. Vorig jaar was de Alpecin-spinter ook al goed voor drie zeges in de Vuelta.

O'Connor blijft klassementsleider

Rodetruidrager Ben O'Connor kwam in het slechte weer niet verder in de problemen. Hij verloor de afgelopen dagen veel terrein en maakt zich op voor een pittig slotweekend, waarin Primoz Roglic slechts vijf seconden moet goedmaken om de leiding over te nemen.