Veroordeelde Promes terug op voetbalveld, tekent contract in Dubai

Promes werd begin dit jaar op verzoek van het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) aangehouden in Dubai toen hij met Spartak Moskou op trainingskamp was. Het OM wil dat de aanvaller wordt uitgeleverd vanwege een dubbele veroordeling. Nederland heeft sinds 2021 een uitleveringsverdrag met de Verenigde Arabische Emiraten.

Promes kreeg anderhalf jaar cel voor een steekpartij op een feest in Abcoude en ook nog zes jaar voor betrokkenheid bij cocaïnesmokkel.

Terwijl Spartak Moskou na het trainingskamp terugvloog naar Rusland, moest Promes in Dubai achterblijven. Daarop besloot de Russische club zijn contract per 30 juni 2024 te ontbinden.

In vrijheid proces afwachten

Promes is tegen beide veroordelingen in beroep gegaan. Omdat het proces tegen zijn uitlevering nog loopt, is in mei besloten dat hij onder voorwaarden 'in vrijheid' zijn proces mag afwachten.