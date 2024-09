'Spionage-beloega' had schotwonden, zeggen dierenrechtenorganisaties

Twee Noorse dierenrechtenorganisaties hebben aangifte gedaan vanwege de dood van de witte walvis Hvaldimir. Dierenartsen en anderen hebben schotwonden in het lichaam van het dier gezien. De organisaties OneWhale en Noah zeggen dat ze sterke aanwijzingen hebben dat de beloega opzettelijk is gedood.

Volgens Regina Haug van OneWhale "is er geen twijfel mogelijk dat dit vriendelijke, zachtaardige dier zinloos werd vermoord". OneWhale was betrokken bij de bescherming van de witte walvis, die in 2019 in Noorse wateren bij de Russische grens werd aangetroffen met een tuigje waarin een camera gedragen kan worden en waarop 'Sint Petersburg' stond.

De dierenrechtenorganisaties zeggen geen idee te hebben wie er achter de dood van de witte walvis kan zitten.

Hvaldimir leek gezond

Hvaldimir (een samentrekking van het Noorse woord voor walvis en de voornaam van Poetin) werd zaterdag dood voor de Noorse kust gevonden door een jongen en zijn vader die aan het vissen waren. Het dier lag met zijn buik naar boven, in de buurt van Stavanger in het zuidwesten van Noorwegen.

Zijn dood was opmerkelijk omdat hij al jaren nauwlettend gevolgd werd en hij tot dan een gezonde, relatief jonge witte walvis leek.

Hvaldimir was zo'n 15 jaar oud, en beloega's kunnen wel 60 worden.

Ontsnapt uit Moermansk

OneWhale en Noah zeggen dat dierenartsen, biologen en andere deskundigen beelden van getuigen en de media hebben bekeken, inclusief close-ups van de verwondingen. Op basis daarvan concluderen ze dat het dier naar alle waarschijnlijkheid is doodgeschoten.

De politie en het Noorse Veterinair Instituut willen niet reageren. Zij wachten op de uitkomst van de autopsie, die nog wel een paar weken kan duren.

Mogelijk was de witte walvis in 2019 ontsnapt uit een marine-complex in de Russische havenstad Moermansk. Witte walvissen worden door de Russische strijdkrachten ingezet voor spionagemissies. Een woordvoerder van de Russische marine ontkende dat deze witte walvis voor spionage werd gebruikt, maar sloot niet uit dat hij was ontsnapt uit Moermansk.