Faber schrapt financiering 'bed-bad-brood', gemeenten vrezen overlast en onveiligheid

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zegt in een reactie het belangrijk te vinden dat gemeenten opvang en begeleiding kunnen blijven bieden aan uitgeprocedeerde asielzoekers, om te voorkomen dat deze mensen op straat belanden.

"De minister zet in op terugkeer van mensen waarvan de asielaanvraag is afgewezen. Maar om uiteenlopende redenen lukt het de minister lang niet altijd mensen te laten terugkeren", laat een woordvoerder weten. "In de ogen van de VNG is het dan aan de minister om voor deze mensen een passende oplossing te vinden."

Als de 'bed-bad-brood-opvang' niet langer gefinancierd wordt door het Rijk en er geen alternatief is voor de omgang met uitgeprocedeerde vreemdelingen, worden mensen dakloos, stelt de VNG. "En ze zijn dan ook onvindbaar voor overheidsdiensten. Dit zal leiden tot overlast en ervaren onveiligheid door de inwoners van onze gemeenten."

De Amsterdamse wethouder Rutger Groot Wassink noemt het "uitermate onverstandig" dat de sobere opvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers stopt. De regeling heeft volgens hem gezorgd voor rust in de hoofdstad, omdat mensen humaan werden opgevangen en overlast door krakers verdween. "Daarom zijn wij genoodzaakt om de opvang voor het komende jaar zelf te regelen. Wij kunnen dat in 2025 nog vanuit de gemeentelijke kas bekostigen."

Eerder protest

Fabers voorganger, VVD-staatssecretaris Van der Burg, wilde vorig jaar de financiering van de 'bed-bad-brood-opvang' al stopzetten, om de kosten van de opvang te beperken. Dat ging uiteindelijk niet door na veel protest, ook van de toenmalige coalitiepartners D66 en ChristenUnie. Het Rijk steekt jaarlijks ongeveer 30 miljoen euro in de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers.

In 2015 viel het tweede kabinet-Rutte bijna over de sobere opvang. De VVD wilde toen illegaliteit strafbaar stellen en botste daarover hard met coalitiegenoot PvdA. Uiteindelijk kwam er een pilot met 'bed-bad-brood-opvang' in een aantal steden.