ADO-directeur Hamdi verklaart ontslag Rankovic: 'Hij luisterde te weinig'

Rankovic werd zaterdag na het met 4-2 verloren duel met FC Twente ontslagen. ADO staat na acht speelrondes met vier punten. zestiende in de eredivisie.

Het ontslag van Aleksandar Rankovic bij ADO Den Haag had niet alleen met de matige sportieve resultaten te maken. Volgens algemeen directeur Mohammed Hamdi deed de trainer te weinig met de adviezen van Martin Jol, hoofd van het technisch hart van de club.

Eerder deze week was het al onrustig bij de club. Afgelopen woensdag maakte ADO bekend dat de assistenten Michele Santoni en Rick Hoogendorp vertrokken. Santoni besloot om een stap terug te doen vanwege de onrust die was ontstaan na verhalen in de media.

'Steeds groter verschil van inzicht'

"We hebben een meerjarenplan en hij (Rankovic, red.) stond achter het beleid", vervolgt Hamdi. "Gaandeweg kwamen we erachter dat er een steeds groter verschil ontstond. Dan moet je maatregelen nemen."

ADO is druk op zoek naar een nieuwe trainer. "We kijken naar meerdere kandidaten", zegt Hamdi. "We gaan nu op zoek naar een trainer die zich wel wil conformeren aan het beleid."