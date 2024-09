Rolstoeltennissers Spaargaren en Egberink uitgeschakeld, straks De Groot en Schröder/Vink

Wat is quad?

In het rolstoeltennis heb je drie categorieën: vrouwen, mannen en quad. In alle categorieën heb je enkelspel- en dubbelspeltoernooien.

Quad is de categorie waar tennissers meedoen met een beperking in een van de armen of elders in het bovenlichaam. Quad-spelers hebben vaak hun racket aan hun hand bevestigd, sommige deelnemers rijden in elektrische rolstoelen.