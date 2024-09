Rolstoeltennissers Spaargaren en Egberink uitgeschakeld, ook exit Van Koot

Voor rolstoeltennissers Ruben Spaargaren, Tom Egberink en Aniek van Koot zijn de Paralympische Spelen van Parijs voorbij. De Nederlandse mannen verloren woensdag beiden hun kwartfinale en werden eerder al uitgeschakeld in het dubbeltoernooi. Van Koot ging in de halve finale onderuit tegen de Japanse nummer twee van de wereld, Yui Kamiji.

Spaargaren kon weinig beginnen tegen de Britse nummer één van de wereld Alfie Hewett: in twee sets (6-1, 6-4) was het gedaan. Egberink had niet meer kans: hij werd in twee sets (6-4, 6-1) van de baan geslagen door de Japanner Tokito Oda.

Van Koot wist zich na de eerste set, die ze in twintig minuten met 6-0 verloor, op te richten en er een echte wedstrijd van te maken tegen Kamiji. De Nederlands won de tweede set met 6-4 en vocht voor wat ze waard was in de derde set. Na twee uur spelen bleek de Japanse net iets sterker, 0-6, 6-4, 4-6.

In de andere halve finale staat op dit moment Diede de Groot tegenover de Chinese Wang Ziying.