Rolstoeltennissers Schröder en Vink prolongeren paralympische dubbeltitel

In het damesenkelspel sloeg Diede de Groot zich in het enkelspel eenvoudig naar de finale door de Chinese Wang Ziying aan de kant te zetten: 6-2, 6-1. In de finale, die vrijdag op het programma staat, neemt De Groot het op tegen de als tweede geplaatste Japanse Yui Kamiji. Aniek van Koot, die in de halve finale verloor van Kamiji, speelt vrijdag om het brons tegen Wang.

De Groot, titelverdedigster, gaat op voor een herhaling van de finale van Tokio. Sinds haar overwinning op Kamiji in de Japanse hoofdstad won De Groot alle grandslamtoernooien. Ze staat nu op 23 grandslamtitels in het enkelspel.

Van Koot vecht zich terug

Van Koot wist zich na de eerste set, die ze in twintig minuten met 6-0 verloor, op te richten en er een echte wedstrijd van te maken tegen Kamiji. De Nederlandse won de tweede set met 6-4 en vocht voor wat ze waard was in de derde set. Na twee uur spelen bleek de Japanse net iets sterker: 0-6, 6-4, 4-6.

Van Koot krijgt donderdag wel kans om zich te revancheren. Dan staat ze samen met De Groot in de finale van het dubbelspel tegenover Kamiji en diens landgenote Manami Tanaka.

Bekijk hieronder een samenvatting van de enkelspelpartij van Van Koot.