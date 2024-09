Tien weken cel geëist voor bekladden monument Nicky Verstappen

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een gevangenisstraf geëist tegen een man die meerdere panden en objecten in Limburg zou hebben vernield. De 54-jarige man uit Heerlen zou onder meer het monument ter nagedachtenis aan de gedode Nicky Verstappen met verf hebben beklad.

De man is al meerdere keren veroordeeld voor het vernielen van het monument op de Brunssumerheide. Volgens het OM kiest hij er in sommige gevallen "bewust voor om zaken te bekladden die, direct of indirect, verbonden zijn aan bekende zaken van kindermisbruik en kindermoord". Zo staat de man ook terecht voor het bekladden van een pand van een van de zussen van de 9-jarige Gino, die in 2022 werd vermoord.

"Dat hij hiermee de gevoelens kwetst van mensen die de gevolgen van dit soort feiten zelf hebben ondervonden lijkt hem daarbij niets te doen", zei de officier van justitie voor de rechtbank in Limburg. De verdachte heeft alle vernielingen bekend.

Gebiedsverbod

Uit rapporten van deskundigen blijkt dat er zorgen zijn over het psychosociaal functioneren van de verdachte, maar volgens het OM betekent dat niet dat hij ontoerekeningsvatbaar is. Daarom is een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van tien weken geëist. Volgens de regionale omroep L1 is die duur gelijk aan de periode dat de Heerlenaar in hechtenis zat.

Om herhaling in de toekomst te voorkomen vroeg justitie de rechter ook gebiedsverboden op te leggen voor de plekken waar de man toesloeg. Over twee weken volgt de uitspraak.