Rechtbank: Staat schetste onjuist beeld over Haga Lyceum in Amsterdam

De Nederlandse staat heeft een onjuist beeld geschetst over het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. Dat oordeelt de rechtbank in een zaak van het schoolbestuur Stichting Islamitisch Onderwijs (SIO) tegen de staat. Het onjuiste beeld had zeer negatieve gevolgen voor de reputatie van de school.

Volgens de rechter creëerde de staat ten onrechte het beeld dat er op de islamitische middelbare school "ruimte was voor personen met een antidemocratisch en anti-integratief gedachtegoed". De staat moet het SIO hiervoor een schadevergoeding betalen. De hoogte daarvan wordt later bekend.

Brief openbaar

De staat maakte in 2019 een brief van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) openbaar, waarin werd gewaarschuwd voor de invloed van salafisten op de school. Dit gebeurde na een bericht van de AIVD aan ministeries waarin het onder meer ging over betrokken personen van de school die banden zouden hebben met terroristische groeperingen. De brief werd door de staat openbaar gemaakt zodat ouders een goed geïnformeerde schoolkeuze voor hun kinderen konden maken.

"Een dag na het versturen van de brief raadde de minister-president tijdens het wekelijkse vragenuurtje met de pers ouders af om hun kinderen in te schrijven bij de school", zegt de rechtbank. "In sommige media werd de school daarna omschreven als 'haatschool' of als school waar leerlingen met de radicale islam worden geïndoctrineerd." Dit werd volgens de rechtbank meerdere keren herhaald tijdens die persconferentie.

De berichtgeving van de AIVD was volgens de rechtbank op een aantal punten onrechtmatig. Zo suggereerde de inlichtingendienst dat er op dat moment al een ernstige en zorgwekkende situatie op de school was, terwijl in werkelijkheid dit beeld in de toekomst zou kunnen ontstaan.

Volgens de rechtbank kan het niet anders "dan dat de staat de groei van de school op oneigenlijke wijze wilde belemmeren". Ook vindt de rechtbank het aannemelijk dat het aantal inschrijvingen hierdoor is achtergebleven en dat het SIO dus schade heeft geleden.

Verbeteringen

Nadat het bestuur van de school in 2020 werd vervangen, zag de onderwijsinspectie in april 2021 verbeteringen. In oktober 2021 zei toenmalig minister van Onderwijs Van Engelshoven dat de zorgen over salafistische beïnvloeding "niet meer actueel zijn".

De laatste tijd namen de zorgen over de school weer toe door onder meer bestuursproblemen. Ook ging de onderwijskwaliteit achteruit. De afgelopen drie jaar meldde de Inspectie van het Onderwijs dat de school onder de maat presteert. De school vecht die rapporten momenteel aan bij de rechtbank.