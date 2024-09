Plat zorgt voor zesde goud Nederland op dag zeven Paralympische Spelen

De Nederlandse wielrenners hebben bij de Paralympische Spelen van Parijs keihard toegeslagen op de tijdrit. Jetze Plat, Tristan Bangma, Daniel Abraham Gebru, Mitch Valize en Marieke van Soest pakten goud in hun klasse.

En daar bleef het niet bij voor de Nederlandse paralympische ploeg. Ook dressuuramazone Demi Haerkens werd woensdag paralympisch kampioen. En het tennisduo Sam Schröder/Niels Vink kan daar vanavond nog een gouden medaille aan toevoegen.

Daarmee is dag zeven tot nu toe verreweg de succesvolste dag van Nederland deze Spelen. Naast zes keer goud, werd er ook twee keer zilver en een keer brons gehaald.

Tweede goud

Voor de 33-jarige Plat, uitkomend in de H4-klasse, is het zijn tweede gouden plak deze Spelen. Afgelopen maandag was hij ook op de triatlon al de snelste. En daar blijft het wat hem betreft niet bij. Hij rijdt donderdag ook nog de wegrace en doet zondag mee aan de marathon.

In de tijdrit was het gat met de concurrentie niet groot. Het verschil werd gedurende de rit van Plat steeds kleiner, maar de Nederlander hield net genoeg over voor titelprolongatie. De nummer twee, de Oostenrijker Thomas Fruewirth, deed er een krappe drie seconden langer over.