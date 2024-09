Bangma met tweede goud op koers voor Tristans triple, ook Gebru paralympisch kampioen

Tristan Bangma heeft zijn tweede gouden medaille van deze Paralympische Spelen in Parijs te pakken. Na het goud op de achtervolging op de baan was hij in de tijdrit op de weg ook de snelste in de klasse voor visueel beperkte wielrenners. Vincent ter Schure pakte het brons.

In de C5-klasse was de Nederlander Daniel Abraham Gebru, die tijdens de openingsceremonie een van de vlaggendragers was, een klasse apart. Hij was 26,87 seconden sneller dan nummer twee Alistair Donohoe uit Australië.

Tristans triple

De 26-jarige Bangma is met zijn tijdritzege nog steeds op koers voor drie keer goud, oftewel Tristans triple, geïnspireerd door de hattrick van Harrie Lavreysen bij de Olympische Spelen afgelopen zomer.

Bangma, die drie jaar geleden in Tokio nog zesde werd in de tijdrit op de weg, kan zijn triple vrijdag voltooien. Dan staat de wegrace op het programma.

Na zijn eerste gouden medaille deze Spelen spraken we Tristan Bangma.