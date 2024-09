Vanavond op tv: Natuurbeleid van tafel • Statiegeld blikjes en flesjes • Singles op de woningmarkt

Singles op de woningmarkt

Ondanks het tekort op de woningmarkt slaagden jongeren er het afgelopen jaar weer vaker in om een koophuis te bemachtigen. Maar niet iedereen zag zijn kansen even snel groeien: voor de modaal verdienende vrijgezel blijft het aanbod in veel regio's bijna gelijk aan nul. Een grote hypotheekbemiddelaar berekende onlangs dat nog geen twee procent van alle beschikbare huizen betaalbaar is voor een alleenstaande met een modaal inkomen.