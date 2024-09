Opgebloeide Gravenberch: 'Ik nonchalant? Dat zit ook een beetje in mij'

Is Gravenberch dan zo nonchalant? Hij vindt het zelf wel meevallen, maar legt dat ontstane beeld wel uit. "Iedereen zegt dat altijd over mij, maar dat zit ook een beetje in mij. Ik ben nu goed bij Liverpool begonnen, dan hoor je er niemand over dat ik nonchalant zou zijn."

Jong Oranje

Wat voor Gravenberch niet meehielp, is dat hij zich in september 2023 afmeldde voor Jong Oranje, omdat hij zich wilde concentreren op Liverpool. Het kwam hem op de nodige kritiek staan.

De voetballer was toen net overgestapt naar de club van toenmalig trainer Jürgen Klopp. Het kwam Gravenberch op kritiek van bondscoach Michael Reiziger te staan. Ook Koeman was destijds niet blij met die keuze van Gravenberch. "Ik vind dat je altijd beschikbaar moet zijn. Jong Oranje is ook een vertegenwoordigend elftal", zei Koeman destijds.

Een jaar later, nu de zon een stuk feller schijnt, vindt Gravenberch niet dat hij ineens een heel ander mens of andere voetballer is geworden. "Ik denk dat jullie het een beetje overdrijven. Ik ben nog steeds dezelfde Gravenberch..."