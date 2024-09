Tafeltennisster Van Zon na achttien minuten door naar paralympische halve finales

Een korte felle inspanning van Kelly van Zon en ze staat in de halve finales van het paralympisch tafeltennistoernooi. De 36-jarige Nederlandse rekende in de kwartfinales snel af met de Noorse Nora Korneliussen: 11-4, 11-3, 11-7. De partij duurde slechts achttien minuten.

Van Zon is drievoudig paralympisch kampioen in de WS7-klasse. Ze veroverde goud in Londen (2012), Rio de Janeiro (2016) en Tokio (2021). In Parijs wil Van Zon haar vierde opeenvolgende paralympische titel pakken.

Haar kwartfinalepartij was de eerste wedstrijd in het individuele toernooi van Van Zon. Voor de eerste ronde kreeg ze een bye. In de halve finales treft ze de Chinese Wang Rui.

In het dubbelspel is Van Zon wel al in actie gekomen in Parijs. In de achtste finales van het gemengd dubbelspel met Jean-Paul Montanus werd ze uitgeschakeld.

Spektakel

Als Van Zon speelt, is spektakel vrijwel zeker. Tijdens de Spelen van Rio werd ze in 2016 wereldberoemd door een knappe duikbal waarmee ze haar tegenstandster verraste.