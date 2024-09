Tientallen deelnemers ziek na drekrace in Friese Heeg

Tientallen mensen die afgelopen week meededen aan een drekrace in het Friese dorp Heeg zijn ziek geworden. Zo'n vijftig tot honderd deelnemers hebben last van buikpijn, diarree en overgeven. Volgens de Leeuwarder Courant is een persoon opgenomen in het ziekenhuis.

De Friese GGD doet onderzoek naar de oorzaak van de verschijnselen. De organisatie zegt tegen Omrop Fryslân dat de waterkwaliteit van tevoren nog gecontroleerd is en dat er ook nog gekeken is naar blauwalg. "Het waren gewoon dezelfde sloten als altijd."

Monsters genomen

De GGD heeft monsters genomen van het water en verwacht morgen de uitslag van het onderzoek te krijgen. De gezondheidsdienst wil niet speculeren over de uitkomst, maar zegt wel dat men vaker waarschuwt voor infecties wanneer er in modder of sloten gezwommen wordt.

Toch is het niet gezegd dat de oorzaak van de ziektes in het water ligt. De kans is ook aanwezig dat het bijvoorbeeld een voedselvergiftiging is. Wanneer de uitslag van het onderzoek naar het water negatief is, gaat de GGD verder kijken naar mogelijke oorzaken.

De drekrace is onderdeel van een jaarlijks dorpsfeest in Heeg. Deelnemers lopen een hindernisparcours waarbij onder meer door sloten moet worden gelopen.