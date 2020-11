Protestantste kerk erkent op herdenking Kristallnacht schuld in WO II

De nationale Kristallnachtherdenking in de Rav Aron Schuster Synagoge in Amsterdam - ANP

Scriba René de Reuver van de Protestantse Kerk in Nederland heeft bij de nationale herdenking van de Kristallnacht in Amsterdam namens de kerk schuld erkend voor het handelen voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog, waarmee de kerk heeft bijgedragen aan een klimaat van antisemitisme. "De Protestantse Kerk in Nederland wil zonder terughoudendheid erkennen dat de kerk mede de voedingsbodem heeft bereid waarin het zaad van antisemitisme kon groeien", zei De Reuver in de Rav Aron Schuster Synagoge. "Wij schoten tekort in spreken en in zwijgen, in doen en in laten, in houding en in gedachten."

Kristallnacht De Kristallnacht was een door de nazi's georganiseerde pogrom tegen Joden in heel Duitsland. In de nacht van 9 op 10 november 1938 werden Joden aangevallen en vermoord. Ruiten van Joodse winkels werden vernield, synagogen in brand gestoken en bezittingen van Joden werden in beslag genomen. Het was de eerste grote georganiseerde geweldsexplosie tegen Joden in Duitsland sinds de nazi's er in 1933 aan de macht waren gekomen.