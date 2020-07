Terwijl Verstappen goede kaarten heeft, begint gros Formule-1 aan tussenjaar

Formule 1-coureurs - NOS/ANP

Na de valse start in Australië gaat in Oostenrijk het licht eindelijk op groen voor het Formule 1-seizoen. Hoewel de sport dik drie maanden stilstond, staat het seizoen voor veel coureurs door de coronacrisis en een ophanden zijnde stoelendans in een ander daglicht. Een overzicht. De titelstrijd in een notendop: twee veteranen versus de jonge garde. Zesvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton wil in zijn Mercedes de zeven titels van Michael Schumacher evenaren, Sebastian Vettel droomt van een eerste titel in dienst van Ferrari. Geen interesse voor Vettel Vettel, die onder de vlag van Red Bull vier wereldtitels wist te vergaren, stopt na dit seizoen bij Ferrari en tot op heden heeft geen enkele renstal interesse in hem getoond. De Duitser kan daar verandering in brengen door een serie goede resultaten neer te zetten, maar de kaarten van Hamilton en Max Verstappen (Red Bull Racing) ogen beduidend beter.

Waar Hamilton weinig te duchten heeft van zijn trouwe adjudant Valtteri Bottas, krijgt Vettel in zijn laatste jaar bij de fameuze Itliaanse renstal de handen vol aan Charles Leclerc. Supertalent Leclerc zal de komende jaren naar alle waarschijnlijkheid de belangrijkste rivaal van Verstappen worden. De leeftijdgenoten (22) zijn gekneed voor de titel, maar Verstappen heeft door zijn extreem vroege debuut veel meer Formule 1-ervaring. De Nederlander begint aan zijn zesde seizoen, de Ferrari-kroonprins uit Monaco pas aan zijn derde. Insiders schatten in dat Verstappen nu de hegemonie van Hamilton kan doorbreken. Leclerc heeft nog tijd nodig, tenzij de Ferrari dit jaar plotsklaps een wonderauto is. 'Ervaring opdoen, leren en meeliften' Bij Red Bull Racing oogt de pikorde heel anders. Verstappen is onbetwist de eerste rijder. Van Alex Albon worden geen uitzonderlijke prestaties verwacht. Na zijn plotselinge promotie van satellietteam Toro Rosso naar het vlaggeschip Red Bull moet Albon vooral ervaring opdoen, leren en meeliften op het talent en de kennis van Verstappen. Ondanks zijn onervarenheid presteert Albon vooralsnog veel beter dan voorganger Pierre Gasly.

Alex Albon naast Charles Leclerc en Sebastian Vettel - Red Bull Content Pool

Gasly kwam naast Verstappen niet uit de verf en werd teruggezet naar Toro Rosso, de renstal die inmiddels door het leven gaat als Alpha Tauri. Een typische middenmoter: goed, maar niet top. Met redelijke coureurs die af en toe een uitschieter hebben, maar nooit wereldkampioen zullen worden. Opmerkelijk: Alpha Tauri heeft twee coureurs, Gasly en Kvyat, die in de loop der jaren door Verstappen zijn overvleugeld. Daniil Kvyat moest in 2016 plaatsmaken. 'Ricciardo mist nieuwste ontwikkelingen' Een andere ex-teamgenoot van Verstappen begint aan een tussenjaar. Daniel Ricciardo heeft getekend bij McLaren, maar zal dit seizoen nog moeten doorploeteren achter het stuur bij Renault. Ricciardo kwam voor vele miljoenen naar het Franse team. Hij spekte zijn bankrekening, overtuigde niet en kondigde zijn vertrek al aan. Ricciardo is door zijn aanstaande transfer veroordeeld tot een bijrol. dat lot treft iedereen die vroeg aankondigt het nest te verlaten. Renstallen zijn doodsbang dat de nieuwste ontwikkelingen bij de concurrent terechtkomen. Bekijk hieronder welke races op de kalender staan, welke wellicht terugkomen en waar sowieso niet geracet zal worden:

Ricciardo's teamgenoot Esteban Ocon keert, na even reserve te zijn geweest bij Mercedes, bij Renault terug op de grid. De Fransman, die in 2014 Verstappen aftroefde in de Formule 3, valt onderhand in de categorie eeuwige belofte. Hamvraag is of Ocon echt tot de crème de la crème behoort. Topteam Mercedes liet hem enige tijd als reserve meelopen, maar heeft hem vooralsnog gewogen en te licht bevonden. Anders gezegd: Ocon bleek niet bij machte Mercedes' tweede man Bottas te bedreigen. Ook McLaren heeft een coureur met een tussenjaar. Carlos Sainz rijdt vanaf 2021 voor Ferrari en logisch gevolg is dat het team meer zal focussen op Lando Norris. De jonge Engelsman was de afgelopen maanden regelmatig teamgenoot van Verstappen in simraces (races in de simulator), maar zal Verstappen in de grand prixs vrijwel zeker niet kunnen bijbenen. Al was het maar vanwege de matige Renault-motor.

McLaren wil op jacht naar Mercedes, Ferrari en Red Bull, maar of dat lukt? De renstal wankelt door de financiële gevolgen van de coronacrisis. Dus is het vooral eerst een kwestie van overleven en daarna pas dromen van podia. Oranje tegen roze De oranje McLarens krijgen het op het circuit aan de stok met de roze Mercedessen van Racing Point. De op Canadese miljoenen drijvende renstal heeft in grote lijnen de pijlsnelle 2019-bolides van Hamilton en Bottas op de kop getikt. Werkt zo'n copypaste in de Formule1? Het valt te betwijfelen, want Racing Point heeft niet het vermogen om de auto door te ontwikkelen zoals Mercedes dat kon. Lance Stroll bewijst al jaren dat hij zijn stoeltje dankt aan de diepe zakken van vader Lawrence. Sergio Pérez is als hij het op zijn heupen krijgt podiumwaardig, maar dat gebeurt slechts sporadisch.

Lance Stroll en Sergio Pérez voor hun roze bolide - AFP

Alfa Romeo is ondanks huiskleur rood een grijze muis in het veld. Veteraan en ijskonijn Kimi Räikkönen schijnt na dit seizoen dan echt de helm aan de wilgen te hangen. En Antonio Giovinazzi? Ach, de Italiaan liet zich onlangs ontvallen dat hij apetrots is dat hij ooit op de Ferrari-shortlist stond. Veldvulling dus. Geen konijn uit de hoed Bij geen enkel team was de afgelopen jaren zoveel gebakkelei als Haas. Mislukte pitstops, ruziënde coureurs en als klap op de vuurpijl een auto die in 2019 met geen mogelijkheid vooruit te branden was. Desondanks toverde Haas geen konijn uit de hoge hoed. Kevin Magnussen en Romain Grosjean mogen nogmaals proberen aan te tonen dat ze teamplayers zijn. Een grote sprong voorwaarts is cruciaal, maar tegelijkertijd vraagt eigenaar Gene Haas zich af of het wel zin heeft door te gaan met het team. Bekijk hieronder de kalender voor 2020. Deze week wordt het tweede deel verwacht.

