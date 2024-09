Burgemeester Schuiling van Groningen stopt voortijdig: 'Geen energie meer'

Koen Schuiling stopt als burgemeester van Groningen. Hij legt zijn werk een jaar voor het einde van zijn ambtstermijn neer en kijkt terug op een "buitengewoon intensieve periode". In een verklaring schrijft Schuiling dat hij er voor zijn gevoel niet altijd voor de Groningers kon zijn.

"Reflecterend op de afgelopen jaren, moet ik concluderen dat ik op dit moment niet langer de benodigde energie heb om met volle overgave aan deze opgaven te werken", aldus de VVD'er.

Ter Apel

De 65-jarige geboren Rotterdammer noemt onder meer het asielvraagstuk en de gaswinning als voorbeelden van de dossiers die veel van hem hebben gevraagd.

"Het waren uiteindelijk vooral de situatie in Ter Apel en de afhandeling van de gaswinning in Groningen die mij erg hebben geraakt", citeert RTV Noord. De burgemeester schrijft dat er iets geknakt is bij hem door de onwil en terughoudendheid bij sommigen om vluchtelingen op te vangen of te helpen.

Ook de coronaperiode maakte zijn werk als burgemeester moeilijker, zegt hij. "Als regioburgemeester en als voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen werd er tijdens de coronacrisis een dermate groot beroep op mij gedaan, dat er weinig tijd overbleef ook nog 'gewoon' burgemeester te zijn."

Schuiling heeft op 23 oktober zijn laatste werkdag als burgemeester. "Dit is een uiterst moeilijke beslissing voor mij, die zwaar op mijn gemoed drukt", schrijft hij in zijn ontslagbrief aan de koning.