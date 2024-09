Zilveren Haenen blijft zes tellen verwijderd van paralympisch tijdritgoud

Voor Haenen, die in 2015 haar benen verloor bij een verkeersongeluk, in 2017 werd opgemerkt door de Nederlandse wielerbond en in 2021 en 2023 de wereldtitel pakte in het handbiken, is het zilver haar eerste paralympische medaille.

Geen schande

Dat Haenen het tegen Masters aflegde, was geen schande; Masters won paralympisch goud op de tijdrit en de wegrace bij de Spelen van Tokio. In meerdere sporten is ze actief: ze won al paralympische medailles in het roeien en meerdere titels in het langlaufen op de Paralympische Winterspelen.

De andere Nederlandse deelneemster Jennette Jansen, als H4-atleet in de gecombineerde H4/H5-klasse, eindigde net naast het podium. De 56-jarige Jansen, die al paralympisch atletiekgoud won in 1988, kwam ruim een halve minuut later over de streep dan Sun.

Later op de woensdag, de eerste dag in het paralympische wielrennen op de weg, komen nog negen Nederlanders het parcours op van Clichy-sous-Bois, aan de rand van Parijs.

Marieke van Soest vertrekt nog in het ochtendprogramma. 's Middags komen de mannen in actie met Tristan Bangma, Vincent ter Schure, Martin van de Pol, Daniel Abraham, Mitch Valize, Tim de Vries, Mark Mekenkamo en Jetze Plat.

Regerend paralympisch tijdritkampioen Plat jaagt na zijn goud op de triatlon op zijn tweede gouden medaille.