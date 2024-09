Eindelijk weer Amerikaanse finalist op US Open: Tiafoe vs. Fritz in halve finales

Tiafoe, de nummer twintig van de wereld, stond in 2022 ook al eens in de halve finales in New York. "Je gaat me zien tegen een andere Amerikaan, het wordt geweldig. Het wordt de grootste wedstrijd uit onze carrière, we kennen elkaar al sinds we 14 jaar zijn", zei hij.

Het is voor het eerst sinds de US Open van 2005 dat twee Amerikanen elkaar treffen in de halve finales van het mannenenkelspel op een grandslamtoernooi. Toen waren dat Andre Agassi en Robby Ginepri.

De overige twee halvefinalisten op de US Open komen uit de partijen Jannik Sinner-Daniil Medvedev en Jack Draper-Alex De Minaur.