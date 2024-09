Meer wijzigingen in Oekraïens kabinet: ook minister Koeleba stapt op

Ook de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmytro Koeleba heeft zijn ontslag ingediend. Dat meldt voorzitter Stefansjoek van het Oekraïense parlement, nadat president Zelensky gisteren een aantal wijzigingen in zijn kabinet bekend had gemaakt.

Gisteravond zei Zelensky al dat drie ministers hun ontslag hadden ingediend. Dat ging om de ministers die verantwoordelijk waren voor de oorlogsindustrie, voor justitie en voor milieu. Een vooraanstaand parlementslid zei toen al dat er vandaag meer ontslagen en ook benoemingen zouden volgen. Inmiddels zouden zeker zeven ministers zijn vertrokken.

Bekend in het buitenland

De 43-jarige diplomaat Dmytro Koeleba was sinds 2020 minister en in het buitenland is hij het bekendste gezicht uit het kabinet van Zelensky. De afgelopen 2,5 jaar reisde hij haast onafgebroken langs hoofdsteden in de wereld om financiële en militaire steun te vergaren in de strijd tegen Rusland.

Zo was hij in april in Den Haag om te spreken op een internationale conferentie over juridische vervolging van Russische agressie.

Nieuwsuur had in april nog een interview met Dmytro Koeleba: