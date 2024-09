Twente en Ajax dromen van Champions League, vandaag eerste kans op succes

Vandaag beginnen voor FC Twente en Ajax de voorronden van de UEFA Women's Champions League. Ajax speelt in Denemarken om 14.00 uur tegen het Oekraïense FK Kolos Kovalivka en Twente komt in Enschede om 19.00 uur in actie tegen Cardiff City uit Wales.

De eerste voorronde bestaat uit een mini-toernooi met twee tegenstanders. De finale is zaterdag. Bij winst volgt eind september de tweede en laatste voorronde. Die wordt vooral voor Ajax een uitdaging met mogelijke tegenstanders als Manchester City, Paris Saint-Germain en VfL Wolfsburg, de Champions League-finalist van 2023.

Felbegeerd ticket

Twente hoopt dit jaar eindelijk het felbegeerde ticket voor het hoofdtoernooi binnen te slepen. Vorig jaar haalden de Tukkers de groepsfase net niet. Na een gelijkspel in Zweden eindigde de return in eigen huis tegen BK Häcken in een 2-1 nederlaag.

Ajax haalde vorig jaar de groepsfase wel. Daarna stoomden de Amsterdammers na winst op topclubs Paris Saint-Germain en Bayern München zelfs door naar de kwartfinales.