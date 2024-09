Doden bij Russische aanval op West-Oekraïense stad Lviv

Rusland heeft raketten en drones afgevuurd op de Oekraïense stad Lviv. Bij de aanvallen zijn volgens de burgemeester van de stad zeker zeven mensen omgekomen, onder wie drie kinderen. Tientallen mensen raakten gewond. Verder raakten woongebouwen beschadigd.

Ook Kyiv werd aangevallen. In beide steden zijn explosies gehoord. Volgens Oekraïense functionarissen kwam dat door het afweren van de aanvallen.

Lviv ligt in het westen van het land, niet ver van Polen. Het buurland heeft voor de derde keer in acht dagen uit voorzorg het luchtverdedigingssysteem geactiveerd. Een commandant van het Poolse leger spreekt van een zeer drukke nacht.

Weersomstandigheden

De aanvallen volgen een dag na de grote Russische aanval van gisteren. Met meer dan vijftig doden en honderden gewonden in de stad Poltava, was het de dodelijkste aanval van dit jaar. Ook de dagen daarvoor heeft Rusland Oekraïne bestookt met honderden raketten en drones.

Mart de Kruif, voormalig Commandant Landstrijdkrachten, ziet dat de strijd in Oekraïne nu heviger is. In het NOS Radio 1 Journaal vertelde hij dat het te maken heeft met de weersomstandigheden. "Het weer is goed. Rusland wil een aantal steden in de Donbas bereiken voor het winter wordt. Ondertussen wil Oekraïne tegenaanvallen uitvoeren. Dat zal zo blijven tot het weer slechter wordt."