Een woning tijdelijk verhuren mag vaak niet meer, maar gebeurt nog wel

Voor mensen die dringend woonruimte zoeken, is het volgens de bond een optie om het tijdelijke contract te tekenen en er daarna een zaak van te maken. "Dat vergt wel wat. Je moet dan in de gelegenheid zijn om dat aan te gaan. Het zegt ook wel iets over het type verhuurder, die zal niet uitblinken in goed verhuurderschap."

Verhuurders onzeker

"Het is onbetwistbaar dat iedereen zich aan de wet moet houden, maar laten we niet vergeten dat we nooit voorstander van deze wet zijn geweest", zegt Kavish Partiman van Vastgoed Belang, de belangenclub van verhuurders. Wel snapt hij dat sommige verhuurders juist nu liever tijdelijk verhuren.

"Want er is veel onzekerheid voor verhuurders. Door de verhoging van de box-3-belasting en de Wet betaalbare huur kan hun rendement nihil of zelfs negatief worden." Verhuurders willen volgens hem nu even aanzien of verhuur nog wat oplevert en of er misschien maatregelen komen die hun rendement weer verbeteren of dat ze de woning beter kunnen verkopen. Dan is een vaste huurder in je woning niet handig.

Pararius: aanbieder verantwoordelijk

Pararius zegt dat de verhuurder en makelaar verantwoordelijk zijn voor een correct contract. De site heeft wel een gedragscode en controleert advertenties. "Als makelaars zich hier niet aan houden of in strijd met de wet handelen, kunnen we ze weren."

Ook kan Pararius advertenties offline halen op basis van klachten. Sinds 1 juli is dat nog niet gebeurd. "Tot zover is dat niet nodig geweest." Er zijn wel vier meldingen onderzocht, maar die waren oké volgens het bedrijf.

Kamernet legt de verantwoordelijkheid voor naleving van regels bij verhuurders. Verder benadrukt het bedrijf dat veel gebruikers studenten zijn en die vallen onder de uitzondering voor tijdelijke huur.