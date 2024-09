Wekdienst 4/9: Nieuw rapport Grenfell Tower • Viering van 75 jaar de Zonnebloem

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En hier zie je waar wordt gewerkt aan het spoor.

Wat kan je vandaag verwachten?

In Londen verschijnt een nieuw rapport over de brand in de Grenfell Tower in 2017, waarbij 72 mensen omkwamen. Dit rapport gaat over de verantwoordelijkheid van de bouwers en de materialen die zijn gebruikt. De snelle verspreiding van de brand werd geweten aan goedkope brandbare gevelbekleding.

Koning Willem-Alexander is bij de viering van het 75-jarig bestaan van de Nationale Vereniging de Zonnebloem. Bijna 29.000 vrijwilligers in heel Nederland zetten zich namens die vereniging in voor mensen met een lichamelijke beperking.

Op de Paralympische Spelen kunnen Nederlanders medailles winnen bij onder andere het wielrennen, tafeltennis, rolstoeltennis en rolstoelbasketbal.

In Peking houden afgevaardigden van China en de Verenigde Staten gesprekken over het klimaat. De landen zijn absoluut gezien wereldwijd de grootste vervuilers. Morgen en overmorgen vinden ook nog gesprekken plaats tussen afgevaardigden van de grootmachten.

Wat heb je gemist?

Provincies hoeven van het nieuwe kabinet niet meer verder te werken aan programma's om de natuur te herstellen en het stikstofprobleem aan te pakken. Het kabinet stopt met het zogeheten NPLG, het Nationaal Programma Landelijk Gebied, melden bronnen aan de NOS. Wat er voor in de plaats komt, is nog onduidelijk.

Het idee achter het NPLG was dat de provincies het beste zelf een samenhangend ruimtelijk plan konden maken om alle milieudoelen te halen. Daarmee zouden ze ook weer vergunningen voor onder meer woningbouw en ondernemingen kunnen uitgegeven.

De provincies werkten in opdracht van oud-minister Van der Wal (Natuur en Stikstof) de afgelopen twee jaar hun plannen uit en waren daar al ver mee. Het nieuwe kabinet ziet daar weinig in, maar de provincies lieten afgelopen week in een brief aan de Tweede Kamer juist weten het belangrijk te vinden dat het NPLG in een of andere vorm wel doorgaat.

Ander nieuws uit de nacht:

Incidenten amateurvoetbal toegenomen: 'Korte lontjes en moeite met gezag': ondanks alle campagnes tegen geweld in het amateurvoetbal, is het aantal incidenten op en rond het veld toegenomen, blijkt uit nieuwe cijfers van de KNVB.

Gezonken vrachtschip in Noordzee deze nacht geborgen: bij het Duitse eiland Helgoland hebben bergers opnieuw geprobeerd om het voorste deel boven water te halen van het vrachtschip Verity.

Brand in portiekflat Leeuwarden, zes woningen ontruimd: de brand ontstond even na 02.00 uur in een kelderbox. Er kwam dikke zwarte rook vrij en er zouden mensen naar buiten zijn gesprongen.

En dan nog even dit:

In het asielzoekerscentrum in Albergen worden vanaf dinsdag 17 september de eerste bewoners opgevangen. Naar verwachting zullen er in de eerste week zo'n veertig tot vijftig mensen intrekken. Een week later volgen nog eens ongeveer vijftig mensen. In totaal kunnen 150 mensen op de locatie terecht.

Regio-omroep Oost liet zien hoe het azc er van binnen uitziet: