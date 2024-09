Koeman zoekt fris elan bij Oranje: 'Misschien valt kwartje nu bij Gravenberch'

"Natuurlijk ben je op zoek naar fris elan. Waar mogelijk wil je als bondscoach jeugd inpassen, want dat is de toekomst." Bij de aftrap van een nieuwe cyclus met het Nederlands elftal gaf bondscoach Ronald Koeman een inkijkje in zijn brein. Langzaam moeten zich de contouren van een nieuw Oranje vormen.

Het is 55 dagen na de uitschakeling in extremis tegen Engeland in de halve finales van het EK en het Nederlands elftal is voor het eerst weer bijeen. De conclusie van Koeman? Het gat naar de top valt best mee. "Ik denk dat we nog steeds een sterk elftal kunnen brengen. Dat bewijst het EK wel."

Nu gaat de blik op het WK, over twee jaar in Canada, Mexico en Amerika. De eerste tekenen worden in Zeist al rap zichtbaar. Koeman heeft nog eens kritisch gekeken naar zijn selectie en kwam tot het besluit om afscheid te nemen van Marten de Roon (33), Georginio Wijnaldum (33) en Daley Blind (34).

Afscheid, vertrouwen en zorgen

De eerste twee kregen hun vaarwel te horen via FaceTime. Voor het afscheid van Blind trok Koeman naar Girona. "Ik denk dat ze het wel aangevoeld hebben en ze begrepen het ook allemaal", vertelde Koeman. "Ze hebben me bedankt voor de mooie tijd."

In Virgil van Dijk, die tijdens het komende WK 35 jaar oud wordt, gelooft Koeman nog wel. Hij is en blijft zijn aanvoerder. Ook voor Stefan de Vrij had Koeman een plaats in zijn selectie gereserveerd, ware het niet dat de basisspeler van het afgelopen EK geblesseerd raakte.