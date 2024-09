Grootste huurprijsstijging in dertig jaar: huren gemiddeld 5,4 procent hoger

Landelijk gezien is het opvallend dat het bij de drie grootste huurstijgingen in provincies gaat om drie provincies buiten de Randstad (Drenthe, Overijssel, Gelderland). Dat kan betekenen dat de 'rek' er qua stijgingen in de grote steden wat uit is. Daar waren de afgelopen jaren de huren namelijk al fors gestegen.

In de cijfers over de huurprijsstijging is ook rekening gehouden met in hoeverre de gemiddelde prijsstijging komt door nieuwe huurders. Bij een bewonerswissel komt er namelijk een nieuw huurcontract en dan is een huurder niet gebonden aan de maximale huurprijsstijging van een contract.

Sinds 1 juli dit jaar zijn er overigens wettelijke afspraken ingegaan over wat een huurder maximaal mag vragen in het lage- en middenhuursegment. Die effecten daarvan zijn nog niet echt zichtbaar in deze cijfers.

Het effect van nieuwe huurders op de huurprijsstijging is in onderstaande grafiek te zien aan de lichtrode kleur: