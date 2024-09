'Afvalkoningin' voor de rechter in grootste Zweedse milieuzaak ooit

Vancor, een ex-stripper die in de jaren 90 bekend werd in Zweden en daarna het bedrijfsleven in ging, is de bekendste van de tien aangeklaagden. Voor de rechter staan ook haar ex-man Thomas Nilsson, de ondernemer en reality-tv-deelnemer Leif Ivan Karlsson en een man die zichzelf afvalmakelaar noemt. Volgens hun advocaten achten ze zichzelf niet schuldig.

Het afvalbedrijf Think Pink gebruikte roze big bags, die in de hoogtijdagen overal in Zweden te zien waren. Overheden, scholen, woningcorporaties en bedrijven huurden het bedrijf in voor de afvalverwerking. Vancor en het bedrijf wonnen meerdere ondernemersprijzen.

In 2020 kwamen de misstanden aan het licht en werd de directie opgepakt. Meerdere gemeenten eisen nu schadevergoedingen, van in totaal 23 miljoen euro.