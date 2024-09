Berging boeg van gezonken vrachtschip in Noordzee verloopt vlot

In de Noordzee bij het Duitse eiland Helgoland zijn bergers bezig om de tweede helft van het vrachtschip Verity uit zee te halen. Het achterschip werd al eerder geborgen, vannacht is een nieuwe poging begonnen om ook de boeg te bergen en dat werk vordert.

Het wrak lag op zo'n veertig meter diepte en was al in twee stukken gezaagd. Het voorste deel zou gisternacht worden geborgen, maar de relingen waar de kettingen van de hijskraan aan zaten, bezweken onder het gewicht van het wrak.

Bij de nieuwe poging is het gelukt om de boeg boven water te tillen met een drijvende kraan. Het scheepsdeel wordt nu leeggepompt en vervolgens op een ponton gehesen waarop ook de rest van het schip ligt. Het werk verloopt nu vlot, zegt de Duitse dienst die verantwoordelijk is voor de waterwegen tegen de Duitse omroep NDR.

De twee helften van de Verity zullen daarna naar Nederland worden gebracht om te worden gesloopt. Volgens de NDR kost de bergingsoperatie 12,5 miljoen euro.

Vijf doden

De Verity zonk op 24 oktober vorig jaar na een botsing met een ander vrachtschip. Het was op weg van Bremen naar het Verenigd Koninkrijk. Door de botsing kwamen meerdere mensen in het water terecht. Vijf opvarenden kwamen om het leven. Niet van iedereen is het lichaam geborgen.

Bij de berging van het achterschip werd het lichaam van een van de slachtoffers gevonden. Ook bij de werkzaamheden van vannacht is er een kans dat er nog lichamen worden gevonden.