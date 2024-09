Nederland negende in medailleklassement, China klasse apart op Paralympische Spelen

Het medailleklassement wordt aangevoerd door China, dat al 53 keer goud, 40 keer zilver en 22 keer brons heeft gepakt. In totaal staat de teller dus al op 115 plakken, bijna tweemaal zoveel als nummer twee Groot-Brittannië (59 medailles). De Verenigde Staten volgen op plek drie, met 53 medailles.

Morgen zijn er voor Nederland weer medaillekansen, onder meer in het tafeltennis. Kelly van Zon hoopt voor de vierde keer op rij het goud te pakken. Opvallend detail: Nederland is het enige land dat in alle voorgaande edities van de Paralympische Spelen een medaille behaalde in het tafeltennis.

Voordat de Spelen begonnen vertelde chef de mission Esther Vergeer dat een plek in de top tien van het medailleklassement haalbaar zou moeten zijn. Drie jaar geleden, in Tokio, eindigde Nederland als vijfde. De Spelen van Parijs duren tot en met zondag.