Fritz schakelt Zverev uit op US Open en bereikt voor het eerst halve finale grandslam

In het vervolg was Fritz echter weer de baas op de baan. Zverev had steeds meer moeite om zijn opslag te behouden en na het verlies van de tweede tiebreak was de verliezend finalist in 2020 klaar.

Fritz herhaalde zo zijn kunstje van Wimbledon, want toen was Fritz ook al te sterk voor Zverev.

Navarro naar halve finales

Bij de vrouwen heeft de Amerikaanse Emma Navarro zich ook voor het eerst geplaatst voor een halve finale van een grandslamtoernooi. De nummer 12 van de wereld ontdeed zich in de kwartfinales van de US Open met 6-2, 7-5 van Paula Badosa (WTA-29).

Navarro (23), die dit jaar op Wimbledon voor het eerst in de kwartfinales van een grandslam stond, had het lastig na de simpel gewonnen eerste set. Ze zag haar drie jaar oudere Spaanse opponente snel uitlopen naar 5-1 in set twee.

Maar daarna lukte er plots niets meer bij Badosa. Bevangen door de spanning en met tranen in haar ogen maakte ze nog slechts vijf punten. Navarro wist ook niet wat haar overkwam en sloeg op haar eerste matchpoint direct toe.