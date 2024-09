Bijzondere boete voor O'Connor, Vuelta-leider op verkeerde plek voor ceremonie

De Australiër Ben O'Connor heeft dinsdag een bijzondere boete gekregen in de Ronde van Spanje. O'Connor moest na de zestiende etappe zijn leiderstrui ophalen op het podium, maar verscheen daar te laat. De reden? Hij stond op een verkeerde plek, zo meldt het Spaanse Marca.

O'Connor wist in de zestiende etappe van de Vuelta ternauwernood zijn rode trui te behouden en had vervolgens moeite om zijn beloning te vinden. De renner van Decathlon AG2R La Mondiale dacht dat de ceremonie aan de voet van de slotklim was, maar dat was niet het geval.

Op beelden is te zien dat O'Connor uiteindelijk onder politiebegeleiding naar de juiste plek wordt gebracht.