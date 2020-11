Vitesse wint dankzij een goede eerste helft van FC Emmen

Vitesse heeft voor de vijfde keer op rij een eredivisiewedstrijd met winst afgesloten. De Arnhemmers waren, dankzij een goede eerste helft, in eigen huis met 3-1 te sterk voor FC Emmen.

Oussama Tannane mocht voor het eerst sinds zijn domme rode kaart tegen ADO Den Haag weer in de basis beginnen. De aanvaller liet al binnen tien minuten zien waarom hij belangrijk is voor Vitesse. FC Emmen-doelman Felix Wiedwald vloerde Armando Broja, waarna Tannane de strafschop binnenschoot. Even daarvoor was het Broja zelf die de openingstreffer leek te maken, maar het doelpunt werd afgekeurd vanwege buitenspel.

Halverwege de eerste helft was het opnieuw Tannane die scoorde. De linkspoot kwam vanaf de rechterflank naar binnen en schoot van buiten het strafschopgebied keurig in de linkerbenedenhoek.