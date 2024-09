Tafeltennisser Montanus door naar halve finales enkelspel in Parijs

De Nederlandse tafeltennisser Jean-Paul Montanus heeft de halve finales bereikt van het enkelspel (MS7) op de Paralympische Spelen in Parijs. In vier games versloeg Montanus de Zweed Jonas Hansson: 11-5, 11-13, 9-11, 3-11.

In de eerste game liet Montanus zich nog verrassen door de Zweed. In slechts vijf minuten verloor de Nederlander de eerste game. Montanus liet zich niet gek maken en pakte - wel met enige moeite - de tweede game. Daarna had Hansson weinig meer in te brengen en in de laatste game maakte de Nederlander het af.

Op vrijdag 6 september staan de halve finales op het programma, diezelfde dag wordt 's avonds ook de finale in het enkelspel bij de mannen (MS7) gespeeld.

Dubbelspel

Samen met Kelly van Zon nam Montanus ook deel aan het dubbelspeltoernooi. Afgelopen week strandde het duo in de achtste finales. Het Nederlandse duo had het niet getroffen met de loting en stuitte toen op het als vierde geplaatste Chinese duo Zhao/Mao.

Ook Van Zon doet nog mee in Parijs in het enkelspel. De drievoudig paralympisch kampioen won goud op de Spelen van Londen, Rio de Janeiro en Tokio. De 36-jarige Van Zon is nog lang niet klaar met tafeltennissen geldt ook in Parijs weer als een van de grote favorieten voor de titel.

Morgen speelt Van Zon om 11.30 uur haar kwartfinale tegen de Noorse Nora Korneliussen.