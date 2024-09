Drie ministers Oekraïne weg, meer ontslagen verwacht

In Oekraïne hebben drie ministers hun ontslag ingediend. Volgens president Zelensky is het noodzakelijk dat de regering op een aantal punten wordt gewijzigd. "De herfst wordt uiterst belangrijk. Het overheidsapparaat moet zo georganiseerd zijn dat we alle resultaten kunnen bereiken die we nodig hebben", zei hij in een videoboodschap.

Zelensky lichtte dat verder niet toe. Vermoedelijk hangt het vertrek van de ministers samen met de manier waarop de oorlog tegen Rusland verloopt. Oekraïne slaagt er niet in om een eind aan de Russische bombardementen te maken en aan het front in de regio Donetsk verliest het steeds meer terrein.

In februari verving Zelensky de toenmalige bevelhebber van het Oekraïense leger, nadat die kritiek had geleverd op het Oekraïense mobilisatiebeleid.

Oorlogsindustrie

Een van de ministers die vertrekt, is Oleksandr Kamyshin. Hij was verantwoordelijk voor de oorlogsindustrie. Kamyshin zegt dat hij een andere rol krijgt binnen de defensiesector. Hij was ruim een jaar minister, een periode waarin Oekraïne de productie van allerlei soorten wapens wist op te voeren. Met name die van drones die diep in Rusland kunnen doordingen.

Ook de ministers van Justitie en Milieu moeten plaatsmaken. Volgens een vooraanstaand parlementslid van Zelensky's partij zitten er meer ontslagen aan te komen. "Morgen wacht ons een dag van ontslagen en de dag daarna een van benoemingen", zei hij. Zeker vijf ministersposten zijn al een tijd onbezet, onder meer die op de ministeries van Landbouw en van Infrastructuur. De verwachting is dat een aantal ministersposten worden samengevoegd.

Economisch adviseur

Zelensky heeft ook het ontslag bekendgemaakt van zijn belangrijkste economische adviseur. Rostyslav Shurma was tevens de tweede man van de presidentiële staf. Een reden voor zijn ontslag wordt niet genoemd

Het is niet de eerste keer dat Zelensky de ministersploeg reorganiseert. In januari vorig jaar moesten vier viceministers het veld ruimen. Ook zijn stafchef en vijf regionale gouverneurs konden toen vertrekken. Die ontslagronde was bedoeld als signaal dat hij corruptie niet door de vingers wilde zien.