Standaardsituaties helpen Feyenoord langs Groningen: 'Was niet flitsend'

Feyenoord heeft de knappe 3-1 zege op CSKA Moskou in de Europa League een goed vervolg gegeven in de eredivisie. In De Kuip wonnen de Rotterdammers met 2-0 van FC Groningen.

Lutsharel Geertruida kopte vijf minuten na rust raak uit een corner en Steven Berghuis benutte in de slotfase een penalty. "Het was niet flitsend. We hadden twee standaardsituaties nodig om te scoren", zei Berghuis na afloop.

Ook trainer Dick Advocaat was gematigd tevreden: 'De eerste helft was zoeken, in de tweede helft hadden we controle.'

Bekijk in de videocarrousel hieronder interviews met Steven Berghuis, Dick Advocaat, Sergio Padt en Adrie Poldervaart. Voor de wedstrijd spraken we al met Frank Arnesen.