Feyenoord bindt na CSKA Moskou ook Groningen aan de zegekar

Feyenoord heeft de knappe 3-1 zege op CSKA Moskou in de Europa League een goed vervolg gegeven in de eredivisie. In de eigen Kuip wonnen de Rotterdammers met 2-0 van FC Groningen.

Lutsharel Geertruida kopte vijf minuten na rust raak en Steven Berghuis benutte in de slotfase een penalty. Feyenoord bezet - in ieder geval voor even - de derde plaats achter Ajax en Vitesse. PSV en sc Heerenveen kunnen de Rotterdammers zondag nog voorbij.