Van Aert naar ziekenhuis na wéér een pijnlijke val: 'Niet het jaar van Wout'

Wout van Aert is naar het ziekenhuis gebracht na de zestiende etappe in de Ronde van Spanje. De Belg klapte tegen een rotswand en moest gehavend aan zijn knie en arm afstappen. "We leven erg met hem mee", meldt Visma-Lease a Bike-ploegleider Grischa Niermann aan de NOS.

"Wout is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. We hebben op dit moment nog geen duidelijkheid over wat er precies aan de hand is."

In het ziekenhuis wordt Van Aert op dit moment onderzocht, meldt Niermann. "Het is triest om hem zo de Vuelta te zien verlaten. Het geluk is niet aan onze kant dit seizoen. Het is jammer voor de ploeg, maar ook vooral heel zuur voor Wout zelf."

Bekijk hier de valpartij van Van Aert: